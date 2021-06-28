Московские аэропорты задержали более 20 рейсов из-за грозы

Представитель «Внуково» заявил, что аэропорт несмотря на грозу и ливень работает в штатном режиме. «Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет», — добавили там. Кроме того, по состоянию на 14:00 «Внуково» обслужил по одному рейсу из «Домодедово» и «Шереметьево». Представитель «Домодедово» сообщил, что аэропорт с 11.00 по 14:30 обслужил более 90 рейсов. «На данный момент погодные условия не накладывают ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций. По состоянию на 14:30 один рейс был перенаправлен в другой аэропорт московского авиаузла», — рассказал он.