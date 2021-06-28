Московские аэропорты задержали более 20 рейсов из-за грозы
В московских аэропортах задерживается выполнение уже 27 рейсов, 10 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», который агрегирует информацию от операторов аэропортов.
Во «Внуково» задержано пять рейсов, отменены два рейса. В «Домодедово» — 17 рейсов задержано, один отменен. В «Шереметьево» пять рейсов задержаны, семь отменено.
Как сообщила «Ведомостям» представитель «Шереметьево», прогнозировать общее число отмененных рейсов в понедельник сложно, так как «командиры воздушных судов прямо сейчас, в самые активный момент грозы, принимают решения о посадке или об уходе на запасной аэродром в зависимости от фактических метеоусловий». Она добавила, что в самую сильную грозовую активность на перронах введены ограничения по обслуживанию пассажиров авиакомпаниями в целях безопасности.
Представитель «Внуково» заявил, что аэропорт несмотря на грозу и ливень работает в штатном режиме. «Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет», — добавили там. Кроме того, по состоянию на 14:00 «Внуково» обслужил по одному рейсу из «Домодедово» и «Шереметьево». Представитель «Домодедово» сообщил, что аэропорт с 11.00 по 14:30 обслужил более 90 рейсов. «На данный момент погодные условия не накладывают ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций. По состоянию на 14:30 один рейс был перенаправлен в другой аэропорт московского авиаузла», — рассказал он.
В «Шереметьево» согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. «За этот период времени задержано на вылет 30 рейсов, задержки по вылету составили от 20 до 40 минут. Два рейса по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром. На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, "Шереметьево" обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет», — говорится в сообщении.
К полудню 28 июня в Московском регионе начался сильный ливень с грозой. Синоптики Гидрометцентра ранее распространили предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и усилении ветра до 25 м/с 28 июня с 7.30 до конца суток.