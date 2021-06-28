Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Московские аэропорты задержали более 20 рейсов из-за грозы

Ведомости

В московских аэропортах задерживается выполнение уже 27 рейсов, 10 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», который агрегирует информацию от операторов аэропортов.

Во «Внуково» задержано пять рейсов, отменены два рейса. В «Домодедово» — 17 рейсов задержано, один отменен. В «Шереметьево» пять рейсов задержаны, семь отменено.

Как сообщила «Ведомостям» представитель «Шереметьево», прогнозировать общее число отмененных рейсов в понедельник сложно, так как «командиры воздушных судов прямо сейчас, в самые активный момент грозы, принимают решения о посадке или об уходе на запасной аэродром в зависимости от фактических метеоусловий». Она добавила, что в самую сильную грозовую активность на перронах введены ограничения по обслуживанию пассажиров авиакомпаниями в целях безопасности.

Представитель «Внуково» заявил, что аэропорт несмотря на грозу и ливень работает в штатном режиме. «Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет», — добавили там. Кроме того, по состоянию на 14:00 «Внуково» обслужил по одному рейсу из «Домодедово» и «Шереметьево». Представитель «Домодедово» сообщил, что аэропорт с 11.00 по 14:30 обслужил более 90 рейсов. «На данный момент погодные условия не накладывают ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций. По состоянию на 14:30 один рейс был перенаправлен в другой аэропорт московского авиаузла», — рассказал он.

В «Шереметьево» согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. «За этот период времени задержано на вылет 30 рейсов, задержки по вылету составили от 20 до 40 минут. Два рейса по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром. На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, "Шереметьево" обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет», — говорится в сообщении.

К полудню 28 июня в Московском регионе начался сильный ливень с грозой. Синоптики Гидрометцентра ранее распространили предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и усилении ветра до 25 м/с 28 июня с 7.30 до конца суток.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных