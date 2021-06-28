В Москве QR-коды получили узнавшие о COVID-19 после теста на антитела
QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве получили узнавшие о заболевании COVID-19 после теста на антитела, сообщили в оперативном штабе Москвы. Цифровые сертификаты также получили и пациенты, которые подтвердили заболевание документами из других больниц и регионов, а также те, у которых при отрицательном ПЦР-тесте была диагностирована пневмония в КТ-центрах.
При этом в оперштабе подчеркнули: в случае, если жители не обращались в медицинские организации и не имели положительного результата ПЦР, QR-код можно получить только после теста или вакцинации.
28 июня в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий без QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, антител после заболевания или медицинских противопоказаний к прививке. Из переболевших могут получить код только те, кто переболел меньше полугода назад, и обратившиеся при этом к врачу.
Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме или те, кто не обращались во время болезни к медикам, не смогут получить код. Оформить его можно на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.