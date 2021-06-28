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В Москве QR-коды получили узнавшие о COVID-19 после теста на антитела

Ведомости

QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве получили узнавшие о заболевании COVID-19 после теста на антитела, сообщили в оперативном штабе Москвы. Цифровые сертификаты также получили и пациенты, которые подтвердили заболевание документами из других больниц и регионов, а также те, у которых при отрицательном ПЦР-тесте была диагностирована пневмония в КТ-центрах.

При этом в оперштабе подчеркнули: в случае, если жители не обращались в медицинские организации и не имели положительного результата ПЦР, QR-код можно получить только после теста или вакцинации.

28 июня в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий без QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, антител после заболевания или медицинских противопоказаний к прививке. Из переболевших могут получить код только те, кто переболел меньше полугода назад, и обратившиеся при этом к врачу. 

Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме или те, кто не обращались во время болезни к медикам, не смогут получить код. Оформить его можно на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных