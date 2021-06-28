В Москве QR-коды получили узнавшие о COVID-19 после теста на антитела

QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве получили узнавшие о заболевании COVID-19 после теста на антитела, сообщили в оперативном штабе Москвы. Цифровые сертификаты также получили и пациенты, которые подтвердили заболевание документами из других больниц и регионов, а также те, у которых при отрицательном ПЦР-тесте была диагностирована пневмония в КТ-центрах.