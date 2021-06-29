Полиция пришла с обысками к журналистам «Проекта» Баданину и Жолобовой

«Сотрудники полиции сегодня рано утром пришли в квартиру к корреспонденту "Проекта" Марии Жолобовой. Они требуют пустить их внутрь», — говорится в сообщении. Заместителя главреда «Проекта» Михаила Рубина задержали возле дома Жолобовой. Рубина привезли к нему домой, там также проходит обыск. С чем связан приезд полиции домой к журналистам, пока неизвестно. Сайт «Проекта» сейчас недоступен.