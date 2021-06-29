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Полиция пришла с обысками к журналистам «Проекта» Баданину и Жолобовой

Ведомости

Сотрудники полиции проводят обыск у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, сообщило издание в своем Telegram-канале. Также полицейские пришли домой к корреспонденту «Проекта» Марии Жолобовой.

«Сотрудники полиции сегодня рано утром пришли в квартиру к корреспонденту "Проекта" Марии Жолобовой. Они требуют пустить их внутрь», — говорится в сообщении. Заместителя главреда «Проекта» Михаила Рубина задержали возле дома Жолобовой. Рубина привезли к нему домой, там также проходит обыск. С чем связан приезд полиции домой к журналистам, пока неизвестно. Сайт «Проекта» сейчас недоступен.

«Проект» основан в 2018 г. бывшим главредом РБК и телеканала «Дождь» Романом Баданиным. Издание позиционирует себя как независимое российское СМИ, которое пишет о политических, экономических и социальных проблемах на русском и английском языках. Принципом формирования редакции называется набор журналистов, уволенных из российских СМИ в результате цензуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных