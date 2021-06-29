Полиция пришла с обысками к журналистам «Проекта» Баданину и Жолобовой
Сотрудники полиции проводят обыск у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, сообщило издание в своем Telegram-канале. Также полицейские пришли домой к корреспонденту «Проекта» Марии Жолобовой.
«Сотрудники полиции сегодня рано утром пришли в квартиру к корреспонденту "Проекта" Марии Жолобовой. Они требуют пустить их внутрь», — говорится в сообщении. Заместителя главреда «Проекта» Михаила Рубина задержали возле дома Жолобовой. Рубина привезли к нему домой, там также проходит обыск. С чем связан приезд полиции домой к журналистам, пока неизвестно. Сайт «Проекта» сейчас недоступен.
«Проект» основан в 2018 г. бывшим главредом РБК и телеканала «Дождь» Романом Баданиным. Издание позиционирует себя как независимое российское СМИ, которое пишет о политических, экономических и социальных проблемах на русском и английском языках. Принципом формирования редакции называется набор журналистов, уволенных из российских СМИ в результате цензуры.