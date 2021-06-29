В ВОЗ посоветовали не принимать решение о вакцинации на основе теста на антитела

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях. — РБК) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — пояснила Вуйнович.