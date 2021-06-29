Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Главред «Проекта» Баданин стал свидетелем по делу о клевете

Ведомости

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера из-за материала, вышедшего во время его работы на телеканале «Дождь» в 2017 г. Об этом сообщила «Ведомостям» юрист Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.

Позже Арапова сообщила, что Баданин допрошен в качестве свидетеля.

По словам Араповой, у Романа Баданина — статус подозреваемого по делу о клевете (ч.5 ст 128.1 УК). Дело возбуждено в связи с публикацией на телеканале «Дождь» в 2017 г. о бизнесмене Илье Трабере. Процессуальный статус Марии Жолобовой и Михаила Рубина пока не ясен, добавила юрист. Баданина, по словам адвоката, сейчас везут на допрос, Жолобову допрашивают дома. У Рубина прошёл обыск, после чего полиция привезла его ко второй квартире.

По словам корреспондента «Ведомостей», сейчас сотрудники правоохранительных органов стоят в подъезде вместе с Рубиным и проникнуть в квартиру не могут. Спецсредства для вскрытия квартиры пока не применены. По словам источника в правоохранительных органах, уголовное дело о клевете на Трабера, по которому прошел обыск у Баданина, по-прежнему ведут следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Представитель ведомства отказался от комментариев.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, в деле о клевете на Трабера подозреваемых не было до июня 2021 г.

Об обысках у Баданина, а также журналистки Марии Жолобовой и в квартире родителей заместителя главреда Михаила Рубина стало известно сегодня утром. Сейчас мероприятия завершились. По данным Telegram-канал «Проекта», у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Рубина изъяли, по его словам, телефон и планшеты. У Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении.

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о бизнесмене Трабере. В январе 2018 г. полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по материалу «Дождя» о Трабере. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, тогда не сообщалось. В апреле того же года полиция требовала у «Дождя» предоставить сведения о фактическом нахождении Баданина, который, сохранив должность на телеканале, в сентябре 2017 г. уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Однако весной 2018 г. Баданин покинул «Дождь», так как в итоге не смог управлять телеканалом, и запустил издание «Проект». Должность главреда «Дождя» заняла Александра Перепелова.

Ранее по теме: Полиция пришла с обысками к журналистам «Проекта» Баданину и Жолобовой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных