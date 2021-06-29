Главред «Проекта» Баданин стал свидетелем по делу о клевете

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о бизнесмене Трабере. В январе 2018 г. полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по материалу «Дождя» о Трабере. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, тогда не сообщалось. В апреле того же года полиция требовала у «Дождя» предоставить сведения о фактическом нахождении Баданина, который, сохранив должность на телеканале, в сентябре 2017 г. уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Однако весной 2018 г. Баданин покинул «Дождь», так как в итоге не смог управлять телеканалом, и запустил издание «Проект». Должность главреда «Дождя» заняла Александра Перепелова.