Главред «Проекта» Баданин стал свидетелем по делу о клевете
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера из-за материала, вышедшего во время его работы на телеканале «Дождь» в 2017 г. Об этом сообщила «Ведомостям» юрист Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.
Позже Арапова сообщила, что Баданин допрошен в качестве свидетеля.
По словам Араповой, у Романа Баданина — статус подозреваемого по делу о клевете (ч.5 ст 128.1 УК). Дело возбуждено в связи с публикацией на телеканале «Дождь» в 2017 г. о бизнесмене Илье Трабере. Процессуальный статус Марии Жолобовой и Михаила Рубина пока не ясен, добавила юрист. Баданина, по словам адвоката, сейчас везут на допрос, Жолобову допрашивают дома. У Рубина прошёл обыск, после чего полиция привезла его ко второй квартире.
По словам корреспондента «Ведомостей», сейчас сотрудники правоохранительных органов стоят в подъезде вместе с Рубиным и проникнуть в квартиру не могут. Спецсредства для вскрытия квартиры пока не применены. По словам источника в правоохранительных органах, уголовное дело о клевете на Трабера, по которому прошел обыск у Баданина, по-прежнему ведут следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Представитель ведомства отказался от комментариев.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, в деле о клевете на Трабера подозреваемых не было до июня 2021 г.
Об обысках у Баданина, а также журналистки Марии Жолобовой и в квартире родителей заместителя главреда Михаила Рубина стало известно сегодня утром. Сейчас мероприятия завершились. По данным Telegram-канал «Проекта», у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Рубина изъяли, по его словам, телефон и планшеты. У Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении.
В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о бизнесмене Трабере. В январе 2018 г. полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по материалу «Дождя» о Трабере. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, тогда не сообщалось. В апреле того же года полиция требовала у «Дождя» предоставить сведения о фактическом нахождении Баданина, который, сохранив должность на телеканале, в сентябре 2017 г. уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Однако весной 2018 г. Баданин покинул «Дождь», так как в итоге не смог управлять телеканалом, и запустил издание «Проект». Должность главреда «Дождя» заняла Александра Перепелова.