В Кремле отреагировали на обыски у журналистов «Проекта»
В Кремле не увидели в обысках силовиков у журналистов расследовательского онлайн-издания «Проект» Романа Баданина, Марии Жолобовой и Михаила Рубина признаков мести cо стороны правоохранительных органов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не видим. Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам. Узнали также из сообщений СМИ. Наверно, нужно за какими-то деталями обращаться в МВД», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, видят ли в Кремле в действии правоохранительных органов месть журналистам-расследователям.
Песков отметил, что не знаком с новой публикацией «Проекта» о недвижимости родственников министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться. Я поэтому ничего не могу сказать». На вопрос, ознакомится ли президент в ближайшие дни с этим расследованием, Песков сказал: «Я не думаю, что президент будет в ближайшие дни знакомиться. У него достаточно напряженный график. Как и все сообщения СМИ, эта информация будет включена во все дайджесты», — отметил пресс-секретарь президента.
Об обысках у Баданина, а также журналистки Марии Жолобовой и в квартире родителей заместителя главреда Михаила Рубина стало известно сегодня утром. По данным Telegram-канала «Проекта», у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Рубина изъяли, по его словам, телефон и планшеты. У Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении.
Юрист Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь Баданину, ранее сообщила «Ведомостям», что главред «Проекта» проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера из-за материала, вышедшего во время его работы на телеканале «Дождь» в 2017 г. По словам Араповой, у Романа Баданина — статус подозреваемого по делу о клевете (ч.5 ст 128.1 УК). Процессуальный статус Марии Жолобовой и Михаила Рубина пока не ясен, добавила юрист. Баданина, по словам адвоката, сейчас везут на допрос, Жолобову допрашивают дома. У Рубина прошёл обыск.
В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о бизнесмене Трабере. В январе 2018 г. полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по материалу «Дождя» о Трабере. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, тогда не сообщалось. В апреле того же года полиция требовала у «Дождя» предоставить сведения о фактическом нахождении Баданина, который, сохранив должность на телеканале, в сентябре 2017 г. уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Однако весной 2018 г. Баданин покинул «Дождь», так как в итоге не смог управлять телеканалом, и запустил издание «Проект». Должность главреда «Дождя» заняла Александра Перепелова.