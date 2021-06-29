Бывшего директора ФБК объявили в международный розыск

«Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был», — цитирует ТАСС адвоката. Он отметил, что Жданову уже давно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта).