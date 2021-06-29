Бывшего директора ФБК объявили в международный розыск
Бывшего директора ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Ивана Жданова объявили в международный розыск, сообщил адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста.
«Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был», — цитирует ТАСС адвоката. Он отметил, что Жданову уже давно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
Ранее Жданова объявили в федеральный розыск.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, запретил их деятельность в России, а также постановил ликвидировать их.