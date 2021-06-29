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Бывшего директора ФБК объявили в международный розыск

Ведомости

Бывшего директора ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Ивана Жданова объявили в международный розыск, сообщил адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста.

«Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был», — цитирует ТАСС адвоката. Он отметил, что Жданову уже давно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Ранее Жданова объявили в федеральный розыск.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, запретил их деятельность в России, а также постановил ликвидировать их.

Ранее по теме: Бывшего директора ФБК объявили в федеральный розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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