Бывшего директора ФБК объявили в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом и объявлен в России экстремистской организацией) Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация содержится в базе данных МВД.
В числе разыскиваемых значится Иван Юрьевич Жданов 1988 года рождения. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из информации базы данных. В связи с какой именно статьей Жданов объявлен в розыск, не уточняется.
О своем попадании в список разыскиваемых МВД лиц сообщил и сам Жданов в своем Instagram. «Не прошло и 2-х дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск», — написал Жданов.
Он также добавил, что точная причина этого ему неизвестна. Жданов предположил, что это может быть связано с «10-ком уголовных дел, которые на меня завели». «Разбираться, с каким из них точно, сложно», — добавил экс-глава ФБК.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, а также постановил ликвидировать их.