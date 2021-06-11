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Бывшего директора ФБК объявили в федеральный розыск

Ведомости

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом и объявлен в России экстремистской организацией) Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация содержится в базе данных МВД.

В числе разыскиваемых значится Иван Юрьевич Жданов 1988 года рождения. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из информации базы данных. В связи с какой именно статьей Жданов объявлен в розыск, не уточняется.

О своем попадании в список разыскиваемых МВД лиц сообщил и сам Жданов в своем Instagram. «Не прошло и 2-х дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск», — написал Жданов.

Он также добавил, что точная причина этого ему неизвестна. Жданов предположил, что это может быть связано с «10-ком уголовных дел, которые на меня завели». «Разбираться, с каким из них точно, сложно», — добавил экс-глава ФБК.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, а также постановил ликвидировать их.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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