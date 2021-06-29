В Подмосковье разрешили непривитым жителям пользоваться детскими площадками

В подмосковные гостиницы разрешено пускать без кодов только в том случае, если доступ посторонних в них будет закрыт. В то же время заселиться в отель можно лишь предъявив справку о перенесенной не более чем полгода назад болезни или вакцинации. То же правило действует в отношении кафе и буфетов на предприятиях и в учебных заведениях.