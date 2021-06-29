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В Подмосковье разрешили непривитым жителям пользоваться детскими площадками

Ведомости

В Московской области разрешили непривитым от коронавируса жителям пользоваться детскими площадками в парках и дворах, а также спортивными площадками на придомовых территориях, но не в парках. Соответствующее постановление о корректировании санитарных ограничений подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)», — сообщает пресс-служба Воробьева. В то же время доступ на спортивные площадки в парках без QR-кода запрещен.

Кроме того, тем, у кого есть QR-код, разрешено также катание с детьми на аттракционах и посещение детских игровых комнат. В предыдущей версии постановления предписывалось полностью приостановить их работу. Детям при этом код не нужен.

Необходимость предъявления QR-кода о прививке, перенесенной болезни или противопоказании к вакцинации в новой редакции правил оставили для массовых спортивных, развлекательных и культурных мероприятий (за исключением тех, участники которых размещаются по билетам с соблюдением дистанции, а численность гостей составляет не более 50 человек (в помещениях) или 500 человек (на открытом воздухе). Также код в Подмосковье остается необходим для посещения заведений общепита, ночных клубов, баров, караоке и кальянных, за исключением сезонных летних кафе на верандах.

В подмосковные гостиницы разрешено пускать без кодов только в том случае, если доступ посторонних в них будет закрыт. В то же время заселиться в отель можно лишь предъявив справку о перенесенной не более чем полгода назад болезни или вакцинации. То же правило действует в отношении кафе и буфетов на предприятиях и в учебных заведениях.

В Подмосковье, как и в Москве, ранее была введена обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда сфер экономики, в том числе торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и других.

Ранее по теме: В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных