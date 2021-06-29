В Подмосковье разрешили непривитым жителям пользоваться детскими площадками
В Московской области разрешили непривитым от коронавируса жителям пользоваться детскими площадками в парках и дворах, а также спортивными площадками на придомовых территориях, но не в парках. Соответствующее постановление о корректировании санитарных ограничений подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
«С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)», — сообщает пресс-служба Воробьева. В то же время доступ на спортивные площадки в парках без QR-кода запрещен.
Кроме того, тем, у кого есть QR-код, разрешено также катание с детьми на аттракционах и посещение детских игровых комнат. В предыдущей версии постановления предписывалось полностью приостановить их работу. Детям при этом код не нужен.
Необходимость предъявления QR-кода о прививке, перенесенной болезни или противопоказании к вакцинации в новой редакции правил оставили для массовых спортивных, развлекательных и культурных мероприятий (за исключением тех, участники которых размещаются по билетам с соблюдением дистанции, а численность гостей составляет не более 50 человек (в помещениях) или 500 человек (на открытом воздухе). Также код в Подмосковье остается необходим для посещения заведений общепита, ночных клубов, баров, караоке и кальянных, за исключением сезонных летних кафе на верандах.
В подмосковные гостиницы разрешено пускать без кодов только в том случае, если доступ посторонних в них будет закрыт. В то же время заселиться в отель можно лишь предъявив справку о перенесенной не более чем полгода назад болезни или вакцинации. То же правило действует в отношении кафе и буфетов на предприятиях и в учебных заведениях.
В Подмосковье, как и в Москве, ранее была введена обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда сфер экономики, в том числе торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и других.