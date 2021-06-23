В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса
Посещать заведения общепита в Московской области с 28 июня смогут только привитые от коронавируса или переболевшие COVID-19 граждане, такое постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
«С 28 июня 2021 г. приостанавливается: … оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев», – сообщила пресс-служба Воробьева в Telegram. Требование также не распространяется на несовершеннолетних граждан. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться QR-кодом, который можно будет получить на портале госуслуг.
С 24 июня в регионе приостанавливается работа фудкортов за исключением доставки или обслуживания навынос, а также летних веранд кафе, в которых не соблюдается условие по соблюдению социальной дистанции из расчета один человек на 3 кв. м. Временно прекращается проведение с 23.00 до 6.00 мероприятий в ночных клубах, барах, караоке и кальянных. Проведение культурных, развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий допускается по билетам. При этом в помещениях количество зрителей не должно превышать 50 человек, а на открытом воздухе – 500. С 28 июня данное ограничение не будет распространяться на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Кроме того, с 24 июня заселять в гостиницы более чем на трое суток будут только вакцинированных, переболевших или предъявивших полученный не ранее чем за три дня отрицательный ПЦР-тест. С 28 июня приостанавливается посещение детских игровых комнат, аттракционов и зоопарков, использование объектов инфраструктуры городских парков за исключением скамеек, теневых навесов и других подобных объектов. С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо прошедшие вакцинацию, либо переболевшие в течение полугода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При входе необходимо будет предъявить подтверждающий «защиту от коронавируса» QR-код.