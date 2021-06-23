В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса

С 24 июня в регионе приостанавливается работа фудкортов за исключением доставки или обслуживания навынос, а также летних веранд кафе, в которых не соблюдается условие по соблюдению социальной дистанции из расчета один человек на 3 кв. м. Временно прекращается проведение с 23.00 до 6.00 мероприятий в ночных клубах, барах, караоке и кальянных. Проведение культурных, развлекательных, спортивных и других подобных мероприятий допускается по билетам. При этом в помещениях количество зрителей не должно превышать 50 человек, а на открытом воздухе – 500. С 28 июня данное ограничение не будет распространяться на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.