Летние веранды и сезонные кафе Москвы будут использовать систему QR-кодов

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса. В частности, с 22 июня был введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо прошедшие вакцинацию, либо переболевшие в течение полугода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При входе необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий «защиту от коронавируса».