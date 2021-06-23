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Летние веранды и сезонные кафе Москвы будут использовать систему QR-кодов

Ведомости

Вход на летние веранды и в сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня будет осуществляться только при предъявлении QR-кода, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

«Бесковидный режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», – сказал Немерюк.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса. В частности, с 22 июня был введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо прошедшие вакцинацию, либо переболевшие в течение полугода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При входе необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий «защиту от коронавируса».

По данным оперативного штаба на 23 июня, в Москве за последние сутки выявили 6534 новых случая коронавируса, 3670 человек выздоровели, 88 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных