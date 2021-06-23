Летние веранды и сезонные кафе Москвы будут использовать систему QR-кодов
Вход на летние веранды и в сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня будет осуществляться только при предъявлении QR-кода, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
«Бесковидный режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», – сказал Немерюк.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за коронавируса. В частности, с 22 июня был введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо прошедшие вакцинацию, либо переболевшие в течение полугода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При входе необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий «защиту от коронавируса».
По данным оперативного штаба на 23 июня, в Москве за последние сутки выявили 6534 новых случая коронавируса, 3670 человек выздоровели, 88 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.