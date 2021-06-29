Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО
Генпрокуратура признала чешскую неправительственную организацию Spolecnost Svobody Informace нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, поводом для принятия этого решения стала деятельность организации, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Информация о принятом решении будет направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных НПО.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом.
21 июня Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО «Бард-колледж» — основателя и партнера факультета свободных искусств и наук СПбГУ. В мае также нежелательными организациями были признаны немецкие Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», НРО).