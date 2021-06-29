Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО

Как отмечает ведомство, поводом для принятия этого решения стала деятельность организации, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Информация о принятом решении будет направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных НПО.