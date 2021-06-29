Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО

Ведомости

Генпрокуратура признала чешскую неправительственную организацию Spolecnost Svobody Informace нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, поводом для принятия этого решения стала деятельность организации, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Информация о принятом решении будет направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных НПО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом.

21 июня Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО «Бард-колледж» — основателя и партнера факультета свободных искусств и наук СПбГУ. В мае также нежелательными организациями были признаны немецкие Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», НРО).

Ранее по теме: Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных иностранных НПО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных