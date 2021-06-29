В Пермском крае работодателям рекомендовали вакцинировать 60% работников

В регионе отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий, а спортивных, организованных профессиональными клубами и командами — только для вакцинированных и лиц с отрицательным ПЦР-тестом. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%. С 30 июня по 31 июля в Пермском крае запрещается работа общепита с 1:00 до 6:00 за исключением самовывоза и доставки.