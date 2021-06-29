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В Пермском крае работодателям рекомендовали вакцинировать 60% работников

Ведомости

Власти Пермского края рекомендовали руководителям предприятий к 1 сентября вакцинировать от коронавируса 60% штата работников, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Рекомендовать руководителям организаций в срок до 01 сентября 2021 года организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60% от штатной численности», — говорится в сообщении. Тех, кто не вакцинировался, рекомендовано отправить на удаленку.

Региональный оперштаб также решил продлить действующие в регионе ограничительные меры и ввести новые. В частности, введен лимит на численность согласованных массовых мероприятий (не более 50 человек на открытых и не более 30 — в помещениях), а посещать их разрешено только вакцинированным.

В регионе отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий, а спортивных, организованных профессиональными клубами и командами — только для вакцинированных и лиц с отрицательным ПЦР-тестом. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%. С 30 июня по 31 июля в Пермском крае запрещается работа общепита с 1:00 до 6:00 за исключением самовывоза и доставки.

Эти решения обосновываются тем, что за последнюю неделю в регионе официально зарегистрировано 1 179 случаев коронавируса, тогда как в прошлую было подтверждено 828. Сегодня, по данным федерального оперштаба, в Пермском крае выявили 223 новых случаев коронавируса. Регион находится на 13-м месте по приросту заболеваемости.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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