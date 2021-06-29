Песков сообщил о срыве планов по вакцинации 60% россиян к осени
Сделать прививки от коронавируса 60% жителей России к осени не удастся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее власти и учёные заявляли, что такая мера позволит сформировать популяционный иммунитет к коронавирусу и победить пандемию.
«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе у нас более менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы. Слава богу, что сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность», — сказал Песков. Он выразил надежду, что в будущем динамика будет такой же высокой. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 23 млн россиян уже сделали прививку от коронавируса. Министр добавил, что в России не было зарегистрировано ни одного случая смерти после вакцинации.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».