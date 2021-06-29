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Песков сообщил о срыве планов по вакцинации 60% россиян к осени

Ведомости

Сделать прививки от коронавируса 60% жителей России к осени не удастся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее власти и учёные заявляли, что такая мера позволит сформировать популяционный иммунитет к коронавирусу и победить пандемию.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе у нас более менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы. Слава богу, что сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность», — сказал Песков. Он выразил надежду, что в будущем динамика будет такой же высокой. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 23 млн россиян уже сделали прививку от коронавируса. Министр добавил, что в России не было зарегистрировано ни одного случая смерти после вакцинации.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных