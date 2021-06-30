«Коммерсантъ» сообщил о проблемах у иностранцев при получении QR-кодов

Собеседник издания в посольстве Армении рассказал, что армянские дипломаты, привитые «Спутником V», как и другие их коллеги, не могут посещать заведения общепита. По его словам, возникшие сложности были доведены до МИДа России, где заверили, что занимаются вопросом. «Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать»,— пояснил собеседник издания. В МИД РФ также отметили, что это комплексная проблема, которая касается не только иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.