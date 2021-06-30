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«Коммерсантъ» сообщил о проблемах у иностранцев при получении QR-кодов

Ведомости

Работающие в Москве иностранцы столкнулись со сложностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе, сообщает «Коммерсантъ».

«Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения. При нынешних правилах их единственный шанс получить заветный код — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня», — пишет издание, отмечая, что с проблемами столкнулись и некоторые дипломаты, привитые вакцинами российского производства. Трудности связаны с тем, что большинство привитых иностранцев не может получить код по интернету, но у них есть возможность обратиться за ним в поликлинику, где была проведена вакцинация.

Собеседник издания в посольстве Армении рассказал, что армянские дипломаты, привитые «Спутником V», как и другие их коллеги, не могут посещать заведения общепита. По его словам, возникшие сложности были доведены до МИДа России, где заверили, что занимаются вопросом. «Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать»,— пояснил собеседник издания. В МИД РФ также отметили, что это комплексная проблема, которая касается не только иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Дети могут посещать рестораны без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых он есть. По данным оперштаба на 28 июня, 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды.

Ранее по теме: Ревакцинация становится общим делом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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