«Коммерсантъ» сообщил о проблемах у иностранцев при получении QR-кодов
Работающие в Москве иностранцы столкнулись со сложностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе, сообщает «Коммерсантъ».
«Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения. При нынешних правилах их единственный шанс получить заветный код — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня», — пишет издание, отмечая, что с проблемами столкнулись и некоторые дипломаты, привитые вакцинами российского производства. Трудности связаны с тем, что большинство привитых иностранцев не может получить код по интернету, но у них есть возможность обратиться за ним в поликлинику, где была проведена вакцинация.
Собеседник издания в посольстве Армении рассказал, что армянские дипломаты, привитые «Спутником V», как и другие их коллеги, не могут посещать заведения общепита. По его словам, возникшие сложности были доведены до МИДа России, где заверили, что занимаются вопросом. «Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать»,— пояснил собеседник издания. В МИД РФ также отметили, что это комплексная проблема, которая касается не только иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Дети могут посещать рестораны без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых он есть. По данным оперштаба на 28 июня, 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды.