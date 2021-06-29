Ревакцинация становится общим делом

Из заявлений Мурашко следует, что вакцинация нарастает внушительными темпами. 27 мая он говорил, что хотя бы одну дозу получило почти 17 млн человек. 29 июня координационному совету по борьбе с COVID-19 он доложил, что вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом. Причем доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%. Чтобы сделать вакцинацию более интенсивной, а именно привить 60% граждан для создания коллективного иммунитета, в мае правительство внесло в Госдуму поправки в ст. 9 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые и должны были расширить национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации от коронавируса. Поправки предполагают, что бесплатная для граждан вакцинация, которая будет оплачиваться из федерального бюджета, будет проводиться ежегодно в добровольном порядке, а для представителей некоторых профессий, включенных в специальный правительственный перечень работ, связанных с высоким риском заражения (врачи, учителя и т. д.), она должна быть обязательной. Во втором чтении инициатива правительства принята не была – против этого выступило руководство палаты, чтобы не раздражать граждан перед выборами, писали «Ведомости».