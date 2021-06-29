Ревакцинация становится общим делом

Ревакцинация становится общим деломРазработчики вакцин и чиновники считают, что прививаться от коронавируса нужно регулярно
29 июня борьба с пандемией коронавируса и вакцинация стали одной из главных тем для российских чиновников. На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что проводить вакцинацию можно будет после шести месяцев после перенесенного заболевания и ревакцинацию – через шесть месяцев после предыдущей вакцинации. А после достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год, добавил он.
О необходимости ревакцинации за несколько часов до министра заявил директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в «РИА Новости». Он сказал, что сейчас процент «тяжелых летальных случаев» COVID-19 может исчисляться уже не 1–2%, а 5–10%. Вчера же мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в госпиталях. Вакцинироваться Гинцбург призвал быстро: если в течение четырех месяцев привить большую часть (70%) населения, то «мы будем защищены от этого возбудителя неудобства». Но из-за того, что COVID-19 постоянно мутирует, прививаться нужно каждые полгода, сказал он, причем даже тем, кто переболел: «Чтобы постоянно иметь высокий титр антител».
Сама по себе ревакцинация – это нормальное явление, поскольку все инфекции после того, как ими переболели однажды, дают нестойкий иммунитет, говорит профессор кафедры управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов. «Поэтому для большинства вакцин возникает необходимость повторной вакцинации через какое-то время», – сказал он «Ведомостям».
Но перед ревакцинацией, по его словам, необходимо проводить дополнительные исследования – ее нужно обосновать. «Важно то, что у нас многие не получили даже первой дозы вакцины», – отмечает он.
Темпов производства вакцины хватит и для вакцинации, и для возможной ревакцинации, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: «У нас сейчас три площадки активно выпускают «Спутник V», заявленные суммарные объемы их выпуска могут достигать 15 млн доз в месяц. Помимо этого, начинается выпуск «Ковивака» на площадке «Нанолека». Так или иначе, будет привита половина населения страны – это порядка 70 млн, считает он. «Им, скорее всего, понадобится делать ежегодную ревакцинацию, но сейчас начали говорить о полугодовом промежутке», – замечает Шуляк. Правда, вопрос, сколько держится титр антител после ревакцинации, еще подробно не изучен, добавляет эксперт, как и сам процесс ревакцинации, которая делается «первым компонентом «Спутника» либо «Спутника лайт». Прогнозировать количество необходимых доз для ревакцинации пока рано, отмечает он.
Добровольная вакцинация в повестке выборов
Представленные в Госдуме партии выступают против обязательной вакцинации от коронавируса с разной степенью радикализма. КПРФ будет использовать это как часть избирательной кампании, сказали два собеседника в партии. 26 июня в Москве прошел митинг против обязательной вакцинации, организованный депутатами Госдумы Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым. «Справедливая Россия» 25 июня опубликовала заявление о «недопустимости принудительной вакцинации». По словам депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова, в партии знают, что «прививки должны быть добровольны, но побороть эпидемию можно только через выработку коллективного иммунитета».
Из заявлений Мурашко следует, что вакцинация нарастает внушительными темпами. 27 мая он говорил, что хотя бы одну дозу получило почти 17 млн человек. 29 июня координационному совету по борьбе с COVID-19 он доложил, что вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом. Причем доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%. Чтобы сделать вакцинацию более интенсивной, а именно привить 60% граждан для создания коллективного иммунитета, в мае правительство внесло в Госдуму поправки в ст. 9 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые и должны были расширить национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации от коронавируса. Поправки предполагают, что бесплатная для граждан вакцинация, которая будет оплачиваться из федерального бюджета, будет проводиться ежегодно в добровольном порядке, а для представителей некоторых профессий, включенных в специальный правительственный перечень работ, связанных с высоким риском заражения (врачи, учителя и т. д.), она должна быть обязательной. Во втором чтении инициатива правительства принята не была – против этого выступило руководство палаты, чтобы не раздражать граждан перед выборами, писали «Ведомости».
В повестке заседания совета Госдумы, которое во внеочередном порядке назначил на 30 июня спикер палаты Вячеслав Володин, нет вопроса о вакцинации, сказал «Ведомостям» знакомый с повесткой депутат. Но этот вопрос может быть поднят, допускал ранее член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Инициатива Белого дома до сих пор находится в стадии согласований между первым и вторым чтением, а Госдума соберется не раньше осени, если не будет форс-мажора, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Ревакцинация не единственный вопрос, который поднимался вчера чиновниками. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в правительстве попросила премьер-министра Михаила Мишустина, как координатора борьбы с COVID-19 в Белом доме, усилить контроль за массовыми мероприятиями, в том числе политического характера, которые, по ее словам, проводятся без соблюдения социальной дистанции и масочного режима в закрытых помещениях. «Я категорически не готова с этим согласиться. Это неправильно – подвергать риску здоровье населения. Мы подготовили проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны требования – уже не рекомендации, а требования – о соблюдении всех правил в зависимости от эпидемиологической ситуации, от уровня заболеваемости и целого ряда показателей, как в наших методических рекомендациях, в разных субъектах, – сказала она Мишустину. – Прошу вашего поручения, чтобы этот документ стал реальным действием».
В ответ премьер-министр попросил Попову дать поручение главным санитарным врачам в регионах настроить работу по «жесткому требованию исполнения норм санитарного контроля».