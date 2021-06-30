ГИБДД предложила допускать к работе с агрегаторами таксистов с 3-летним стажем

По мнению Черникова, агрегаторам нужно переставать давать таксистам информацию о новых заказах, если он провел за рулем больше допустимого времени. «Водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и, конечно, перерабатывают», — отметил глава ГИБДД. Он добавил, что основную часть предложений МВД уже направляло в Минтранс, чтобы внести в законодательство о работе такси. Кроме того, ведомство разрабатывает платформу «Безопасность дорожного движения», доступ к которой получат агрегаторы такси. Сервисы смогут проверить, кто работает у них водителем такси, какие у работника есть правонарушения.