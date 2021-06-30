ГИБДД предложила допускать к работе с агрегаторами таксистов с 3-летним стажем
Начальник ГИБДД Михаил Черников предложил допускать к работе с агрегаторами такси водителей со стажем минимум три года. Об этом Черников рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».
«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трёх лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплён в качестве государственного», — сказал Черников.
По его словам, рост аварийности с участием такси вызван увеличением числа такси. Для увеличения безопасности поездок нужно ввести новые требования к перевозчикам, которые хотят работать с агрегаторами. Перевозчик должен предоставлять агрегатору данные о наличии стоянки для автомобилей, о возможности проводить предрейсовые медосмотры водителей и осмотры машин, о договорах ОСАГО.
По мнению Черникова, агрегаторам нужно переставать давать таксистам информацию о новых заказах, если он провел за рулем больше допустимого времени. «Водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и, конечно, перерабатывают», — отметил глава ГИБДД. Он добавил, что основную часть предложений МВД уже направляло в Минтранс, чтобы внести в законодательство о работе такси. Кроме того, ведомство разрабатывает платформу «Безопасность дорожного движения», доступ к которой получат агрегаторы такси. Сервисы смогут проверить, кто работает у них водителем такси, какие у работника есть правонарушения.