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ГИБДД предложила допускать к работе с агрегаторами таксистов с 3-летним стажем

Ведомости

Начальник ГИБДД Михаил Черников предложил допускать к работе с агрегаторами такси водителей со стажем минимум три года. Об этом Черников рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трёх лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплён в качестве государственного», — сказал Черников.

По его словам, рост аварийности с участием такси вызван увеличением числа такси. Для увеличения безопасности поездок нужно ввести новые требования к перевозчикам, которые хотят работать с агрегаторами. Перевозчик должен предоставлять агрегатору данные о наличии стоянки для автомобилей, о возможности проводить предрейсовые медосмотры водителей и осмотры машин, о договорах ОСАГО.

По мнению Черникова, агрегаторам нужно переставать давать таксистам информацию о новых заказах, если он провел за рулем больше допустимого времени. «Водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и, конечно, перерабатывают», — отметил глава ГИБДД. Он добавил, что основную часть предложений МВД уже направляло в Минтранс, чтобы внести в законодательство о работе такси. Кроме того, ведомство разрабатывает платформу «Безопасность дорожного движения», доступ к которой получат агрегаторы такси. Сервисы смогут проверить, кто работает у них водителем такси, какие у работника есть правонарушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных