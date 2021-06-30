ТАСС сообщил о задержании брата Кокорина за драку в кафе Москвы
Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы», — говорится в сообщении. По предварительным данным, Кокорин был пьян.
Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 г. устроили две драки в центре Москвы. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.
Все осужденные уже вышли на свободу. В августе Мосгорсуд отменил приговор фигурантам дела. Также все они, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве.