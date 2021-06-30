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ТАСС сообщил о задержании брата Кокорина за драку в кафе Москвы

Ведомости

Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы», — говорится в сообщении. По предварительным данным, Кокорин был пьян.

Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 г. устроили две драки в центре Москвы. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.

Все осужденные уже вышли на свободу. В августе Мосгорсуд отменил приговор фигурантам дела. Также все они, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве. 

Ранее по теме: Защита футболистов Кокорина и Мамаева обжаловала приговор Мосгорсуда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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