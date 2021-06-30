ТАСС сообщил о задержании брата Кокорина за драку в кафе Москвы

Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 г. устроили две драки в центре Москвы. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.