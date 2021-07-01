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ГИБДД получит прибор для моментального выявления пьяных водителей

Ведомости

Сотрудники ГИБДД получат средство для моментального выявления водителей с признаками опьянения в 2022 г., сообщил глава ведомства Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна».

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение», — сказал Черников (цитата по ТАСС). По его словам, прибор сможет в выдыхаемом воздухе обнаружить пары алкоголя. Черников добавил, что такие устройства уже применяются во многих странах.

Черников в ноябре 2020 г. говорил, что инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей. Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд. В конце июля 2020 г. стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ».

По данным МВД, 2020 г. в России было выявлено более 550 тыс. пьяных водителей. В отношении 68 тыс. автомобилистов были возбуждены уголовные дела. Число водителей в состоянии наркотического опьянения в 2020 году выросло на 5% по сравнению с 2019 г. и составило около 22 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных