ГИБДД получит прибор для моментального выявления пьяных водителей

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение», — сказал Черников (цитата по ТАСС). По его словам, прибор сможет в выдыхаемом воздухе обнаружить пары алкоголя. Черников добавил, что такие устройства уже применяются во многих странах.