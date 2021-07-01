В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и торговли
Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников, которые часто контактируют с людьми, говорится на сайте правительства региона.
«Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси и т.д.» — говорится в сообщении.
Также прививку от коронавируса должны сделать студенты старше 18 лет, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, медработники, работники образования и организаций соцобслуживания, вахтовики, волонтеры, чиновники, сотрудники правоохранительных органов и призывники.
В сообщении говорится, что в области за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом выросла в четыре раза, выросли объемы госпитализации.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».