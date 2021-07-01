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В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и торговли

Ведомости

Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников, которые часто контактируют с людьми, говорится на сайте правительства региона.

«Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси и т.д.» — говорится в сообщении.

Также прививку от коронавируса должны сделать студенты старше 18 лет, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, медработники, работники образования и организаций соцобслуживания, вахтовики, волонтеры, чиновники, сотрудники правоохранительных органов и призывники.

В сообщении говорится, что в области за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом выросла в четыре раза, выросли объемы госпитализации.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных