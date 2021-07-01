Нуждающиеся беременные женщины получили право на новые выплаты
Пособия для беременных малоимущих женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, можно оформить с 1 июля на портале госуслуг. Также с 1 июля начались выплаты неполным семьям с детьми.
Беременные женщины смогут каждый месяц до рождения ребенка получать выплату в размере 50% от прожиточного минимума в регионе – около 6,3 тыс. руб. Планируется, что в этом году пособие смогут получить более 400 тыс. женщин. Правительство выделило на эти цели более 10 млрд руб.
Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет также смогут получить выплаты. Размер пособия составит 50% прожиточного минимума ребенка – около 5,5 тыс. руб. В этом году пособие смогут получить родители более 1 млн детей. На выплаты направлено более 36 млрд руб.
Ввести такие пособия предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Также он предложил в августе выплатить по 10 тыс. руб. родителям детей-школьников. Пособие смогут получить родители всех шестилетних детей, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс.