Нуждающиеся беременные женщины получили право на новые выплаты

Ввести такие пособия предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Также он предложил в августе выплатить по 10 тыс. руб. родителям детей-школьников. Пособие смогут получить родители всех шестилетних детей, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс.