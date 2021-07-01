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Нуждающиеся беременные женщины получили право на новые выплаты

Ведомости

Пособия для беременных малоимущих женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, можно оформить с 1 июля на портале госуслуг. Также с 1 июля начались выплаты неполным семьям с детьми.

Беременные женщины смогут каждый месяц до рождения ребенка получать выплату в размере 50% от прожиточного минимума в регионе – около 6,3 тыс. руб. Планируется, что в этом году пособие смогут получить более 400 тыс. женщин. Правительство выделило на эти цели более 10 млрд руб.

Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет также смогут получить выплаты. Размер пособия составит 50% прожиточного минимума ребенка – около 5,5 тыс. руб. В этом году пособие смогут получить родители более 1 млн детей. На выплаты направлено более 36 млрд руб.

Ввести такие пособия предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Также он предложил в августе выплатить по 10 тыс. руб. родителям детей-школьников. Пособие смогут получить родители всех шестилетних детей, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных