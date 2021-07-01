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В ЕС начали действовать электронные сертификаты о вакцинации

Ведомости

Во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС. В то же время отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.

Для получения сертификата нужно пройти вакцинацию препаратом, одобренным в Евросоюзе. Сейчас таких вакцин четыре — производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. С 1 июля по 12 августа идет период поэтапного внедрения сертификатов. Если государство-член еще не готово выдать новый сертификат своим гражданам, другие форматы все еще могут использоваться и должны быть приняты в других государствах-членах.

Ковид-сертификаты действуют в 27 странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Получить его могут бесплатно как граждане стран ЕС, так и иностранцы. Первые семь стран ЕС (Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша) начали выдавать COVID-сертификаты единого образца месяц назад — 1 июня, однако введение такой системы на всей территории сообщества было отложено до начала сезона отпусков. В то же время уже 11 июня привитым одобренными в ЕС вакцинами было разрешено перемещаться по сообществу с локальными сертификатами о прививке.

Российская вакцина «Спутник V» находится на рассмотрении властей Евросоюза. 9 марта EMA сообщило, что проверяет препарат на соответствие стандартам ЕС. Еще до того, как вакцину одобрил европейский регулятор, ее использование разрешили власти Венгрии, Словакии и Северной Македонии.

Ранее по теме: В ЕС разрешили привитым от COVID-19 свободно перемещаться по странам союза

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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