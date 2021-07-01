В ЕС начали действовать электронные сертификаты о вакцинации

Ковид-сертификаты действуют в 27 странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Получить его могут бесплатно как граждане стран ЕС, так и иностранцы. Первые семь стран ЕС (Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша) начали выдавать COVID-сертификаты единого образца месяц назад — 1 июня, однако введение такой системы на всей территории сообщества было отложено до начала сезона отпусков. В то же время уже 11 июня привитым одобренными в ЕС вакцинами было разрешено перемещаться по сообществу с локальными сертификатами о прививке.