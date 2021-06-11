В ЕС разрешили привитым от COVID-19 свободно перемещаться по странам союза
Страны Евросоюза договорились облегчить поездки граждан в пределах Ес, сообщает Reuters. По словам трех европейских дипломатов, вакцинированные туристы смогут свободно перемещаться между странами союза.
«Представители 27 стран ЕС одобрили измененное предложение Европейской комиссии о том, что люди, которые были полностью вакцинированы в течение 14 дней, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую», — пишет агентство.
При этом ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, из которой они прибывают, контролирует распространение коронавируса.
Председательство Португалии подтвердило в Twitter обновление рекомендаций для граждан ЕС. «Государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения», — говорится в сообщении.
1 июня семь стран-членов Евросоюза начали выдавать специальные сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса, получившим отрицательный тест на COVID-19 или переболевшим вирусом, сообщала Еврокомиссия. 1 июля система сертификатов для граждан ЕС должна заработать в полной мере.