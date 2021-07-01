Путин ужесточил наказание за повторное вождение в нетрезвом виде
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде увеличивается с двух до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 264.1 УК РФ. Они касаются лиц, которые ранее в нетрезвом виде за рулем причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это.
Помимо увеличения срока лишения свободы за это преступление также предусмотрено увеличение штрафа: теперь это от 300 000 до 500 000 руб. и лишение права заниматься определенной работой на срок до шести лет. Кроме того, закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет и принудительных работ на срок до трех лет.
Ранее за аналогичное преступление предусматривался штраф от 200 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок от одного до двух лет.