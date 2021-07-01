Путин ужесточил наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Помимо увеличения срока лишения свободы за это преступление также предусмотрено увеличение штрафа: теперь это от 300 000 до 500 000 руб. и лишение права заниматься определенной работой на срок до шести лет. Кроме того, закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет и принудительных работ на срок до трех лет.