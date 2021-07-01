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Путин ужесточил наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде увеличивается с двух до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 264.1 УК РФ. Они касаются лиц, которые ранее в нетрезвом виде за рулем причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это.

Помимо увеличения срока лишения свободы за это преступление также предусмотрено увеличение штрафа: теперь это от 300 000 до 500 000 руб. и лишение права заниматься определенной работой на срок до шести лет. Кроме того, закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет и принудительных работ на срок до трех лет.

Ранее за аналогичное преступление предусматривался штраф от 200 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок от одного до двух лет.

Ранее по теме: Госдума ужесточила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных