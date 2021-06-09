Госдума ужесточила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Согласно законопроекту, увеличивается максимальный срок лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет. Изменения вносятся в статью 264.1 УК РФ. Они касаются лиц, которые ранее сели за руль в нетрезвом виде, причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это. В случае повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде также предусмотрен штраф от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет.