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Госдума поддержала ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс России, предполагающие ужесточение ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом в статью 264.1 УК РФ вносится дополнительный пункт. Он касается лиц, которые ранее сели за руль в нетрезвом виде, причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это. В случае повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде штраф для них составит от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет. Максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трех лет.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за пьяное вождение составляет два года. Также для таких людей предусмотрен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет.

Ранее по теме: СМИ узнали о рассмотрении законопроекта об ужесточении наказания нетрезвым водителям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных