Госдума поддержала ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде

Законопроектом в статью 264.1 УК РФ вносится дополнительный пункт. Он касается лиц, которые ранее сели за руль в нетрезвом виде, причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это. В случае повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде штраф для них составит от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет. Максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трех лет.