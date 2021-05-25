Госдума поддержала ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс России, предполагающие ужесточение ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом в статью 264.1 УК РФ вносится дополнительный пункт. Он касается лиц, которые ранее сели за руль в нетрезвом виде, причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это. В случае повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде штраф для них составит от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет. Максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трех лет.
«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за пьяное вождение составляет два года. Также для таких людей предусмотрен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет.