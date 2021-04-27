СМИ узнали о рассмотрении законопроекта об ужесточении наказания нетрезвым водителям

В документе, разработанном правительством, предлагается повысить максимальный штраф за повторное вождение в пьяном виде с 300 000 до 500 000 руб., уголовное наказание – с двух до трех лет. В пояснительной записке говорится, что в 2020 г. по ст. 264.1 УК РФ расследовалось более 66 000 таких преступлений, при этом регистрируется много повторных преступлений. В некоторых регионах России их число с 2016 г. выросло в несколько раз.