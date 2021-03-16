«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить наказание за повторное вождение пьяным

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что наказание, предусмотренное сейчас за повторное вождение в пьяном виде, не сдерживает водителей. По данным министерства, 20% осужденных по этой статье в 2020 году были наказаны повторно; в 2018 году показатель составил 10%, в 2019 году – 15%. В Волгоградской области повторно были осуждены 25% нарушителей, в Мурманской области – 30%, в Удмуртии – 49%.