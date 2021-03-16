«Коммерсантъ» узнал о планах ужесточить наказание за повторное вождение пьяным
Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за систематическое вождение в пьяном виде и увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, разработанный МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова и одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Поправки поддержали Генпрокуратура, Верховный суд, Следственный комитет, государственно-правовое управление президента.
Министерство предлагает внести поправки в статью 264.1 УК РФ. Согласно статье, если наказанный за пьяное вождение в течение года снова пойман пьяным за рулем, суд может назначить ему штраф в размере 100-300 тыс. руб., лишить его свободы на срок до двух лет и применить к нему другие виды наказания.
МВД предлагает увеличить штраф до 500 тыс. руб., назначать исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что наказание, предусмотренное сейчас за повторное вождение в пьяном виде, не сдерживает водителей. По данным министерства, 20% осужденных по этой статье в 2020 году были наказаны повторно; в 2018 году показатель составил 10%, в 2019 году – 15%. В Волгоградской области повторно были осуждены 25% нарушителей, в Мурманской области – 30%, в Удмуртии – 49%.
В последний раз законодательство для автомобилистов, попавших в ДТП в нетрезвом виде, ужесточили в июне 2019 г. Тогда вступила в силу новая редакция УК, увеличившая максимальный срок лишения свободы для виновников ДТП с погибшими до 15 лет.