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В России могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

Ведомости

Минюст разрабатывает дополнения в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают лишение прав сроком до 1,5 лет в случае трех грубых нарушений ПДД водителем в течение года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такая инициатива принадлежит МВД, законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 г.

«Водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений», — пишет издание. По его данным, будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Кроме того, по инициативе МВД могут ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Им может грозить штраф в размере 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет. Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет. Автовладельцев, ездящих без ОСАГО, в случае если нарушение зафиксировано на камеру, будут привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки. Штраф за такое нарушение составляет 800 руб.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» рассказал, что в новом кодексе будут пересмотрены санкции за ряд правонарушений, исходя из общественной опасности, которую несет административный проступок. Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января, однако сроки подготовки новой редакции были сдвинуты из-за большого количества замечаний и предложений.

Ранее по теме: МВД пошло навстречу гражданам в исчислении сроков для повторных штрафов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных