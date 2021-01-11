В России могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

Кроме того, по инициативе МВД могут ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Им может грозить штраф в размере 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет. Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет. Автовладельцев, ездящих без ОСАГО, в случае если нарушение зафиксировано на камеру, будут привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки. Штраф за такое нарушение составляет 800 руб.