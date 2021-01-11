В России могут ужесточить наказание за нарушение ПДД
Минюст разрабатывает дополнения в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают лишение прав сроком до 1,5 лет в случае трех грубых нарушений ПДД водителем в течение года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такая инициатива принадлежит МВД, законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 г.
«Водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений», — пишет издание. По его данным, будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами в новой «накопительной» системе учитываться не будут.
Кроме того, по инициативе МВД могут ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Им может грозить штраф в размере 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет. Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет. Автовладельцев, ездящих без ОСАГО, в случае если нарушение зафиксировано на камеру, будут привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки. Штраф за такое нарушение составляет 800 руб.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» рассказал, что в новом кодексе будут пересмотрены санкции за ряд правонарушений, исходя из общественной опасности, которую несет административный проступок. Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января, однако сроки подготовки новой редакции были сдвинуты из-за большого количества замечаний и предложений.