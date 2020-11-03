Минюст анонсировал увеличение минимального штрафа за нарушение ПДД

«Мы предложили изменить направленность Кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного, прежде всего, предотвращающим правонарушения», — цитирует ТАСС Чуйченко. По его словам, санкции будут пересмотрены с целью гуманизации системы, в частности планируется, что нарушители чаще смогут получать скидки. «Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку, тем самым, уменьшив санкцию, которую они должны заплатить», — уточнил министр. Кроме того, будет увеличено число предупредительных мер: в старой редакции Коап было 258 составов, в новой — на 102 больше.