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Минюст анонсировал увеличение минимального штрафа за нарушение ПДД

Ведомости

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) будут пересмотрены санкции за ряд правонарушений, исходя из общественной опасности, которую несет административный проступок. При этом размер минимального штрафа за нарушение ПДД увеличится со 100-300 до 500 руб., заявил глава Минюста Константин Чуйченко в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы предложили изменить направленность Кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного, прежде всего, предотвращающим правонарушения», — цитирует ТАСС Чуйченко. По его словам, санкции будут пересмотрены с целью гуманизации системы, в частности планируется, что нарушители чаще смогут получать скидки. «Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку, тем самым, уменьшив санкцию, которую они должны заплатить», — уточнил министр. Кроме того, будет увеличено число предупредительных мер: в старой редакции Коап было 258 составов, в новой — на 102 больше.

Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января следующего года, однако сроки подготовки новой редакции были сдвинуты из-за большого количества замечаний и предложений.

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Также, по его словам, в проекте нового КоАП РФ количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (по ныне действующей редакции Кодекса таких составов 258).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных