Минюст анонсировал увеличение минимального штрафа за нарушение ПДД
В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) будут пересмотрены санкции за ряд правонарушений, исходя из общественной опасности, которую несет административный проступок. При этом размер минимального штрафа за нарушение ПДД увеличится со 100-300 до 500 руб., заявил глава Минюста Константин Чуйченко в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».
«Мы предложили изменить направленность Кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного, прежде всего, предотвращающим правонарушения», — цитирует ТАСС Чуйченко. По его словам, санкции будут пересмотрены с целью гуманизации системы, в частности планируется, что нарушители чаще смогут получать скидки. «Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку, тем самым, уменьшив санкцию, которую они должны заплатить», — уточнил министр. Кроме того, будет увеличено число предупредительных мер: в старой редакции Коап было 258 составов, в новой — на 102 больше.
Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января следующего года, однако сроки подготовки новой редакции были сдвинуты из-за большого количества замечаний и предложений.
Также, по его словам, в проекте нового КоАП РФ количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (по ныне действующей редакции Кодекса таких составов 258).