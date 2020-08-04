МВД пошло навстречу гражданам в исчислении сроков для повторных штрафов

Существовавшая до этого редакция могла быть истолкована по-разному, что выявилось в ходе пояснения, данного Конституционным судом. Поводом для проверки конституционности этих статей КоАПа стало обращение в КС Костромского облсуда, который разбирался в истории со штрафами гражданки за превышение скорости. В июне 2018 г. женщина была оштрафована за это на 1000 руб. Она оплатила штраф в размере половины этой суммы, что предусмотрено КоАПом. Через год в августе она опять превысила скорость и получила новый штраф в размере 2000 руб. Эта сумма выросла в два раза потому, что ее нарушение было определено как повторное. Гражданка не согласилась с такой позицией, так как, по ее мнению, со времени оплаты штрафа по первому правонарушению прошло больше года. Такой временной период позволяет квалифицировать нарушение как не повторное. В итоге гражданка обратилась в суд, который встал на ее сторону, признав нарушение не повторным. Решение суда местная ГИБДД решила оспорить в областном суде, а Костромской суд, в свою очередь, и обратился в КС.