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МВД пошло навстречу гражданам в исчислении сроков для повторных штрафов

Устранить неясность постановил Конституционный суд
Константин Гликин
Поводом для проверки конституционности этих статей КоАПа стало обращение в КС Костромского облсуда, который разбирался в истории со штрафами гражданки за превышение скорости /Евгений Егоров / Ведомости

Министерство внутренних дел предлагает изменить статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части оплаты половины от суммы штрафа.

Законопроект, который уточняет эти нормы, был опубликован 3 августа на федеральном портале проекта нормативных актов. Согласно предложениям МВД изменения должны быть внесены в статьи 4.6 и 32.2 КоАПа. Теперь если оштрафованный гражданин оплатит половину штрафа, то именно с этого момента будут исчисляться сроки исполнения наказания – что позволит избежать в случае повторных нарушений более крупных взысканий.

Юрист Виктория Большагина из компании «Юков и партнеры» поясняет, что согласно предложениям МВД штраф можно будет всегда оплатить в половинном размере в течение 20 дней после его получения. Срок, с момента которого гражданин был подвергнут наказанию, исчисляется ровно с момента оплаты штрафа (при условии, что постановление вступит в силу позднее момента оплаты). Срок этот важен для определения повторности или неповторности нарушений. За повторные нарушения гражданину грозят более значительные штрафы и санкции.

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Существовавшая до этого редакция могла быть истолкована по-разному, что выявилось в ходе пояснения, данного Конституционным судом. Поводом для проверки конституционности этих статей КоАПа стало обращение в КС Костромского облсуда, который разбирался в истории со штрафами гражданки за превышение скорости. В июне 2018 г. женщина была оштрафована за это на 1000 руб. Она оплатила штраф в размере половины этой суммы, что предусмотрено КоАПом. Через год в августе она опять превысила скорость и получила новый штраф в размере 2000 руб. Эта сумма выросла в два раза потому, что ее нарушение было определено как повторное. Гражданка не согласилась с такой позицией, так как, по ее мнению, со времени оплаты штрафа по первому правонарушению прошло больше года. Такой временной период позволяет квалифицировать нарушение как не повторное. В итоге гражданка обратилась в суд, который встал на ее сторону, признав нарушение не повторным. Решение суда местная ГИБДД решила оспорить в областном суде, а Костромской суд, в свою очередь, и обратился в КС.

КС в июне постановил, что действующие статьи КоАПа «не позволяют определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, уплатившие административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются подвергнутыми административному наказанию».

«Неожиданно либеральный законопроект от МВД, его получить достаточно приятно и удивительно одновременно», – комментирует законопроект управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Он пояснил, что согласно постановлению КС законодатель должен был сам разобраться в этом вопросе, решив проблему «неопределенности» по своему усмотрению. То есть, резюмирует адвокат, в законопроекте могли и не предоставить льготный режим для исчисления сроков. Согласно тексту законопроекта для получения этой «льготы» гражданин не должен обжаловать полученный штраф в суде, поясняет эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных