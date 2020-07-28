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ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года

Жалобы 17 заявителей будут рассмотрены в упрощенном порядке
Елена Мухаметшина
Первая крупная протестная акция, не согласованная с властями, прошла в прошлом году 27 июля, после того как оппозиционных кандидатов не допустили к выборам в Мосгордуму /Евгений Разумный / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 г. Это жалобы рядовых участников акции протеста 27 июля прошлого года в Москве, они были привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия) и оштрафованы, сказал «Ведомостям» руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов. Адвокаты «Апологии протеста» представляют заявителей по этому делу. Всего коммуницированы жалобы 17 человек.

ЕСПЧ принял решение, что жалобы на привлечение к административной ответственности за участие в протестах прошлым летом в Москве он будет рассматривать в упрощенном порядке, говорит Глухов: «У этих заявителей нарушение не было отягчено административными арестами и их не привлекали за организацию протестных акций. То есть рядовым участникам акций протестов ЕСПЧ дал зеленый свет». Упрощенный порядок означает, что ЕСПЧ не требует каких-либо серьезных пояснений от российских властей, единственное, на что российские власти могут возражать, – на описание фактов, задерживали или нет, привлекали или нет, говорит Глухов: «Также это значит, что решение может быть вынесено быстрее, чем обычно. Однако в ЕСПЧ сейчас скопилось более 1000 дел, рассматриваемых в упрощенном порядке, и все ждут, когда суд по ним начнет выносить решения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных