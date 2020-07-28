ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года

ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 годаЖалобы 17 заявителей будут рассмотрены в упрощенном порядке
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 г. Это жалобы рядовых участников акции протеста 27 июля прошлого года в Москве, они были привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия) и оштрафованы, сказал «Ведомостям» руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов. Адвокаты «Апологии протеста» представляют заявителей по этому делу. Всего коммуницированы жалобы 17 человек.
ЕСПЧ принял решение, что жалобы на привлечение к административной ответственности за участие в протестах прошлым летом в Москве он будет рассматривать в упрощенном порядке, говорит Глухов: «У этих заявителей нарушение не было отягчено административными арестами и их не привлекали за организацию протестных акций. То есть рядовым участникам акций протестов ЕСПЧ дал зеленый свет». Упрощенный порядок означает, что ЕСПЧ не требует каких-либо серьезных пояснений от российских властей, единственное, на что российские власти могут возражать, – на описание фактов, задерживали или нет, привлекали или нет, говорит Глухов: «Также это значит, что решение может быть вынесено быстрее, чем обычно. Однако в ЕСПЧ сейчас скопилось более 1000 дел, рассматриваемых в упрощенном порядке, и все ждут, когда суд по ним начнет выносить решения».