В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве, вакцинация препаратом приостановлена, следует из данных на сайте мэра города.
«В настоящее время вакцина "ЭпиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в сообщении. В городе также закончилась вакцина «Ковивак». Таким образом, сделать прививку сейчас можно только «Спутником V».
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились, в связи с эти необходимо следить, чтобы в регионах хватало препаратов.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».