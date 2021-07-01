В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились, в связи с эти необходимо следить, чтобы в регионах хватало препаратов.