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В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

Ведомости

Вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве, следует из информации на сайте мэра города.

«В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в сообщении. Вакцинация препаратом доступна в пяти столичных детских поликлиниках. Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи, отмечается на сайте.

22 июня правительство Москвы также сообщило, что вакцина закончилась. Спустя три дня препарат поступил в пункты вакцинации. Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились, в связи с эти необходимо следить, чтобы в регионах хватало препаратов. Запас вакцин в стране сформирован, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны, отметил он.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Кремле заверили в разрешении ситуации с дефицитом вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных