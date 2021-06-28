В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»
Вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве, следует из информации на сайте мэра города.
«В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в сообщении. Вакцинация препаратом доступна в пяти столичных детских поликлиниках. Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи, отмечается на сайте.
22 июня правительство Москвы также сообщило, что вакцина закончилась. Спустя три дня препарат поступил в пункты вакцинации. Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились, в связи с эти необходимо следить, чтобы в регионах хватало препаратов. Запас вакцин в стране сформирован, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны, отметил он.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».