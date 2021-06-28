В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

22 июня правительство Москвы также сообщило, что вакцина закончилась. Спустя три дня препарат поступил в пункты вакцинации. Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились, в связи с эти необходимо следить, чтобы в регионах хватало препаратов. Запас вакцин в стране сформирован, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны, отметил он.