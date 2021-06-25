В Кремле заверили в разрешении ситуации с дефицитом вакцин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в разрешении ситуации с дефицитом вакцин от коронавируса в регионах. По его словам нехватка препаратов связана с резким ростом количества желающих пройти вакцинацию.
«Это достаточно гибкая система. И действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем вакцина тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, то в больших объемах ее хранить по всей географии просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», — сказал Песков журналистам.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
25 июня власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за повышенного спроса на вакцину.