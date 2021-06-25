В Кремле заверили в разрешении ситуации с дефицитом вакцин

«Это достаточно гибкая система. И действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем вакцина тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, то в больших объемах ее хранить по всей географии просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», — сказал Песков журналистам.