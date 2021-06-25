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В Кремле заверили в разрешении ситуации с дефицитом вакцин

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в разрешении ситуации с дефицитом вакцин от коронавируса в регионах. По его словам нехватка препаратов связана с резким ростом количества желающих пройти вакцинацию.

«Это достаточно гибкая система. И действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем вакцина тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, то в больших объемах ее хранить по всей географии просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», — сказал Песков журналистам.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

25 июня власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за повышенного спроса на вакцину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных