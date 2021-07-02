Ученый сообщил о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков
Пациенты с аллергическими заболеваниями реже болеют коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора института иммунологии ФМБА Мусу Хаитова.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — отметил Хаитов.
По данным зарубежных исследований, у пациентов с аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни. «С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», — добавил ученый.
По данным оперштаба на 1 июля, в России зарегистрировано за сутки 23 543 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5,5 млн. Более 5 млн человек вылечились от коронавируса, 136 тыс. – умерли. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.