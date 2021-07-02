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Ученый сообщил о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков

Ведомости

Пациенты с аллергическими заболеваниями реже болеют коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора института иммунологии ФМБА Мусу Хаитова.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — отметил Хаитов.

По данным зарубежных исследований, у пациентов с аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни. «С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», — добавил ученый.

По данным оперштаба на 1 июля, в России зарегистрировано за сутки 23 543 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5,5 млн. Более 5 млн человек вылечились от коронавируса, 136 тыс. – умерли. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных