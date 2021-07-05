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Умер сообщивший о путче ГКЧП экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров

Ведомости

На 75-м году жизни умер экс-ведущий программы «Время», актер Юрий Петров, первым сообщивший о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 г. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега, бывший диктор Центрального телевидения, вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.

«Сегодня узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришёл в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 г. Первым сообщил о ГКЧП, после закрытия отдела снимался в кино», — написала Данько.

Данько пояснила, что Петров ушел из программы «Время» в 1995 г. после замены дикторов-мужчин на журналистов и редакторов. Он работал в кино, снялся в 14 фильмах и продолжал заниматься дубляжем.

Бывший телеведущий был первым, кто сообщил людям о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, напомнила Данько. Когда Петров передал эту новость, «под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики», написала она в Instagram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных