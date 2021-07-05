Умер сообщивший о путче ГКЧП экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров
На 75-м году жизни умер экс-ведущий программы «Время», актер Юрий Петров, первым сообщивший о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 г. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега, бывший диктор Центрального телевидения, вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.
«Сегодня узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришёл в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 г. Первым сообщил о ГКЧП, после закрытия отдела снимался в кино», — написала Данько.
Данько пояснила, что Петров ушел из программы «Время» в 1995 г. после замены дикторов-мужчин на журналистов и редакторов. Он работал в кино, снялся в 14 фильмах и продолжал заниматься дубляжем.
Бывший телеведущий был первым, кто сообщил людям о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, напомнила Данько. Когда Петров передал эту новость, «под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики», написала она в Instagram.