Умер сообщивший о путче ГКЧП экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров

На 75-м году жизни умер экс-ведущий программы «Время», актер Юрий Петров, первым сообщивший о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 г. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега, бывший диктор Центрального телевидения, вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.