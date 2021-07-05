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В АТОР исключили компенсацию для застрявших на Кубе туристов

Ведомости

Российские туристы, изолированные в отелях на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-теста на коронавирус, не смогут рассчитывать на компенсации от туроператоров, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Ранее в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина. При этом повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек. По словам генконсула, позднее около 130 человек были изолированы в номерах гостиниц. На карантине находятся 14 россиян, которые прилетели на Кубу до 29 июня, еще один мужчина госпитализирован с осложнениями.

При этом в видеообращении, которое публикует РБК, туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. Также они утверждают, что многие из них сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня авиакомпанией Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус. Туроператор от общения с ними отказывается, добавили они.

Ранее по теме: Более сотни туристов из России застряли на Кубе с положительными тестами на COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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