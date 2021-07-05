В АТОР исключили компенсацию для застрявших на Кубе туристов
Ранее в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина. При этом повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек. По словам генконсула, позднее около 130 человек были изолированы в номерах гостиниц. На карантине находятся 14 россиян, которые прилетели на Кубу до 29 июня, еще один мужчина госпитализирован с осложнениями.
При этом в видеообращении, которое публикует РБК, туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. Также они утверждают, что многие из них сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня авиакомпанией Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус. Туроператор от общения с ними отказывается, добавили они.