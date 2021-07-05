Роспатент зарегистрирует вакцину «ЭпиВакКорона-Н» под брендом Aurora-CoV

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от Центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее заявлял, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов.