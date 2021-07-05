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Роспатент зарегистрирует вакцину «ЭпиВакКорона-Н» под брендом Aurora-CoV

Ведомости

Российскую вакцину «ЭпиВакКорона-Н», которая в данный момент проходит клинические испытания, зарегистрируют под товарным знаком Aurora-CoV, сообщает пресс-служба Роспатента.

«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 г. Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования», — говорится в сообщении Роспатента.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований этой вакцины в апреле. Сообщалось, что клинические исследования препарата стартуют 8 апреля, а завершатся 30 сентября этого года. В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от Центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее заявлял, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных