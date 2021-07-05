Роспатент зарегистрирует вакцину «ЭпиВакКорона-Н» под брендом Aurora-CoV
Российскую вакцину «ЭпиВакКорона-Н», которая в данный момент проходит клинические испытания, зарегистрируют под товарным знаком Aurora-CoV, сообщает пресс-служба Роспатента.
«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 г. Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования», — говорится в сообщении Роспатента.
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований этой вакцины в апреле. Сообщалось, что клинические исследования препарата стартуют 8 апреля, а завершатся 30 сентября этого года. В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».
«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от Центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее заявлял, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов.