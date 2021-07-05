Куба сняла изоляцию с части прилетевших на остров российских туристов

Ранее сегодня в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина, а повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек. В итоге около 130 человек изолировали в номерах гостиниц. Однако в опубликованном РБК видеообращении туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. По их словам, многие из изолированных сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня рейсом авиакомпании Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус.