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Куба сняла изоляцию с части прилетевших на остров российских туристов

Ведомости

Со 103 российских туристов, приехавших на Кубу, сняли изоляцию, они продолжили отдых. Еще 89 ожидают результата повторных ПЦР-тестов. Об этом сообщили в Ростуризме.

«По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). В Ростуризме заверили, что находится в постоянном контакте с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются.

Кроме того, добавили в ведомстве, сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит ситуацию с российскими туристами на Кубе с министром туризма страны Хуаном Карлосом Гарсией.

Ранее сегодня в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина, а повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек. В итоге около 130 человек изолировали в номерах гостиниц. Однако в опубликованном РБК видеообращении туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. По их словам, многие из изолированных сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня рейсом авиакомпании Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус.

Ранее по теме: В АТОР исключили компенсацию для застрявших на Кубе туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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