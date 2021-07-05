Куба сняла изоляцию с части прилетевших на остров российских туристов
Со 103 российских туристов, приехавших на Кубу, сняли изоляцию, они продолжили отдых. Еще 89 ожидают результата повторных ПЦР-тестов. Об этом сообщили в Ростуризме.
«По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). В Ростуризме заверили, что находится в постоянном контакте с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются.
Кроме того, добавили в ведомстве, сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит ситуацию с российскими туристами на Кубе с министром туризма страны Хуаном Карлосом Гарсией.
Ранее сегодня в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина, а повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек. В итоге около 130 человек изолировали в номерах гостиниц. Однако в опубликованном РБК видеообращении туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. По их словам, многие из изолированных сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня рейсом авиакомпании Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус.