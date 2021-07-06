В Роспотребнадзоре допустили более легкое течение COVID-19 у аллергиков

По мнению директора Института иммунологии ФМБА России Мусы Хаитова, пациенты с аллергией болеют COVID-19 реже обычного, но точной гипотезы по этому поводу ученые еще не сформулировали. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).