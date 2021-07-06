В Роспотребнадзоре допустили более легкое течение COVID-19 у аллергиков
Пациенты с аллергией, предположительно, могут переносить коронавирус легче при приеме ингаляционных стероидов, однако такие данные требуют доказательства, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По ее словам, если вирус присоединился к рецепторам на клетках респираторного тракта, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение COVID-19. «Но это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии», — сообщила Пшеничная.
Во время сезонного обострения аллергии, при котором, по ее словам, есть обильные выделения из носа, коронавирус, предположительно, может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами клеток носа.
По мнению директора Института иммунологии ФМБА России Мусы Хаитова, пациенты с аллергией болеют COVID-19 реже обычного, но точной гипотезы по этому поводу ученые еще не сформулировали. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).