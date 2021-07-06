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В Роспотребнадзоре допустили более легкое течение COVID-19 у аллергиков

Ведомости

Пациенты с аллергией, предположительно, могут переносить коронавирус легче при приеме ингаляционных стероидов, однако такие данные требуют доказательства, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, если вирус присоединился к рецепторам на клетках респираторного тракта, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение COVID-19. «Но это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии», — сообщила Пшеничная.

Во время сезонного обострения аллергии, при котором, по ее словам, есть обильные выделения из носа, коронавирус, предположительно, может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами клеток носа.

По мнению директора Института иммунологии ФМБА России Мусы Хаитова, пациенты с аллергией болеют COVID-19 реже обычного, но точной гипотезы по этому поводу ученые еще не сформулировали. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Ученый сообщил о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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