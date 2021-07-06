Умер композитор и музыкант Дживан Гаспарян
«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», — написал Дживан Гаспарян младший.
Дживан Гаспарян был одним из самых известных исполнителей музыки на дудуке. С конца 1980-х гг. он работал в США и написал множество саундтреков для голливудских фильмов, среди которых «Последнее искушение Христа» и «Гладиатор».
Гаспарян работал со многими музыкантами, включая Стинга, Сержа Танкяна, Андреаса Волленвейдера, Ханса Циммера, Бориса Гребенщикова, Владимира Преснякова, Питера Гэбриела, Лайонела Ричи, Брайана Мэя и других. Гаспарян был женат более 50 лет на известной армянской балерине Астхик Заргарян, она скончалась в 2017 г.