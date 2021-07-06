Кремль не поддержал предложение закрыть границы регионов из-за пандемии

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры. Но в то же время такие меры, как закрытие границ, — нельзя сказать, что это те меры, которые наверно поддерживались бы», — сказал Песков. Он напомнил, что у глав регионов есть особые полномочия, которые позволяют им самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса на территории региона.