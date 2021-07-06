Кремль не поддержал предложение закрыть границы регионов из-за пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение закрыть границы между российскими регионами из-за пандемии коронавируса не поддерживается.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры. Но в то же время такие меры, как закрытие границ, — нельзя сказать, что это те меры, которые наверно поддерживались бы», — сказал Песков. Он напомнил, что у глав регионов есть особые полномочия, которые позволяют им самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса на территории региона.
Ранее Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что власти Курганской области обсуждают закрытие границ региона из-за осложнения ситуации с коронавирусом. По словам одного из собеседников издания, если ситуация с заболеваемостью не изменится в ближайшие дни, границы могут закрыть в конце этой недели или в начале следующей. Другой собеседник отметил, что такую меру могут ввести в Курганской области, если власти Москвы закроют границы города.