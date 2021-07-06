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Кремль не поддержал предложение закрыть границы регионов из-за пандемии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение закрыть границы между российскими регионами из-за пандемии коронавируса не поддерживается.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры. Но в то же время такие меры, как закрытие границ, — нельзя сказать, что это те меры, которые наверно поддерживались бы», — сказал Песков. Он напомнил, что у глав регионов есть особые полномочия, которые позволяют им самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса на территории региона.

Ранее Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что власти Курганской области обсуждают закрытие границ региона из-за осложнения ситуации с коронавирусом. По словам одного из собеседников издания, если ситуация с заболеваемостью не изменится в ближайшие дни, границы могут закрыть в конце этой недели или в начале следующей. Другой собеседник отметил, что такую меру могут ввести в Курганской области, если власти Москвы закроют границы города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных