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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с доменом госорганов

Ведомости

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма с домена gov.ru, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских госорганов). Ранее несколько сотрудников агентства получили письма от администрации сети, в которых говорилось о массовых рассылках пользователям домена фишинговых писем.

«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», — указано в письме.

Также администрация RSNet рекомендовала не совершать другие действия, о которых говорится в фишинговом письме. Эксперты по информационной безопасности также рассказали агентству о подобных рассылках.

Ранее Group-IB сообщила о новом виде мошенничества с фальшивыми страницами онлайн-платежей. Таким образом в первом полугодии злоумышленники нанесли клиентам российских банков ущерб на 400 млн руб.

Ранее по теме: Group-IB узнала о крупном мошенничестве с подложными страницами онлайн-платежей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных