Россиян предупредили о новом способе мошенничества с доменом госорганов
Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма с домена gov.ru, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских госорганов). Ранее несколько сотрудников агентства получили письма от администрации сети, в которых говорилось о массовых рассылках пользователям домена фишинговых писем.
«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», — указано в письме.
Также администрация RSNet рекомендовала не совершать другие действия, о которых говорится в фишинговом письме. Эксперты по информационной безопасности также рассказали агентству о подобных рассылках.
Ранее Group-IB сообщила о новом виде мошенничества с фальшивыми страницами онлайн-платежей. Таким образом в первом полугодии злоумышленники нанесли клиентам российских банков ущерб на 400 млн руб.