Group-IB узнала о крупном мошенничестве с подложными страницами онлайн-платежей

В апреле Group-IB сообщила о том, что предупредила глобальную атаку на Facebook. По словам экспертов компании, мошенники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger через примерно 1000 аккаунтов в Facebook, рассылали сообщения и названия, созвучные мессенджеру. Ссылка в сообщении вела на фишинговый сайт с фиктивной формой авторизации, по заполнении которой жертва рисковала потерять доступ к своему собственному аккаунту. Так мошенники получали персональные данные, которые в дальнейшем могли быть использованы для вымогательства.