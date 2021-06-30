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Group-IB узнала о крупном мошенничестве с подложными страницами онлайн-платежей

Ведомости

Group-IB обнаружила новый вид мошенничества с подложными страницами подтверждения онлайн-платежей, которые нанесли ущерб на 400 млн руб. клиентам российских банков в течение первого полугодия, сообщили в пресс-службе компании.

Мошенничество происходит с использованием подложных 3-D Secure страниц, которые имитируют настоящие страницы онлайн-оплаты с логотипами Visa, MasterCard или российской МИР. Покупатели вводят на таких страницах данные своих карт, подтверждают операцию по СМС, и в итоге деньги уходят напрямую мошенникам через легальную транзакцию в банке.

«Эксперты Group-IB оценивают ущерб от данной схемы на сумму свыше 400 млн рублей за первые 6 месяцев 2021 года», — говорится в сообщении.

Впервые такой вид мошенничества зафиксировали в конце 2020 г. Сейчас, по данным Group-IB, в месяц происходит до 3,7 млн таких мошеннических трансакций.

В апреле Group-IB сообщила о том, что предупредила глобальную атаку на Facebook. По словам экспертов компании, мошенники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger через примерно 1000 аккаунтов в Facebook, рассылали сообщения и названия, созвучные мессенджеру. Ссылка в сообщении вела на фишинговый сайт с фиктивной формой авторизации, по заполнении которой жертва рисковала потерять доступ к своему собственному аккаунту. Так мошенники получали персональные данные, которые в дальнейшем могли быть использованы для вымогательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных