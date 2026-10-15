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Умер литератор и журналист Юрий Переплеткин

Анна Виноградова

Тюменский журналист, литератор и заслуженный работник культуры РФ Юрий Переплеткин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области.

Переплеткин скончался 14 октября в Тюмени. Он родился в 1938 г. в Ханты-Мансийске, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Профессиональную деятельность начал в районной газете «Знамя коммунизма», позднее работал в «Тюменском комсомольце» и «Тюменской правде».

С 1980 по 1993 г. Переплеткин был собственным корреспондентом газеты «Известия» по Тюменской области. В качестве редактора, составителя и соавтора он подготовил около 30 сборников, посвященных ветеранам нефтяной отрасли. Участвовал в создании энциклопедических трехтомников «Соратники. Поколение Виктора Муравленко» и «Земляки. Югра в лицах и судьбах».

Журналист был лауреатом премии имени Виктора Муравленко в области публицистики, обладателем знака «Золотое перо» Союза журналистов Тюменской области и почетного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм». Ему также присвоили звание «Легенда тюменской прессы».

Прощание с Переплеткиным состоится 16 октября.

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