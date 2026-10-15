Умер литератор и журналист Юрий Переплеткин

С 1980 по 1993 г. Переплеткин был собственным корреспондентом газеты «Известия» по Тюменской области. В качестве редактора, составителя и соавтора он подготовил около 30 сборников, посвященных ветеранам нефтяной отрасли. Участвовал в создании энциклопедических трехтомников «Соратники. Поколение Виктора Муравленко» и «Земляки. Югра в лицах и судьбах».