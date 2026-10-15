Росфинмониторинг включил Невзорова в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналиста Александра Невзорова
В мае 2025 г. прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова по статье о финансировании экстремистской деятельности. По версии ведомства, журналист размещал в социальных сетях ссылки для сбора средств на деятельность объединения.
В июле 2024 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал объединение, участником которого является Невзоров, экстремистским и запретил его деятельность в России. Суд также постановил обратить имущество объединения в доход государства.
В феврале 2023 г. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Защита не согласилась с приговором. В апреле 2022 г. Минюст включил журналиста в реестр иностранных агентов.