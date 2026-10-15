Росфинмониторинг включил Невзорова в перечень террористов и экстремистов

В феврале 2023 г. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Защита не согласилась с приговором. В апреле 2022 г. Минюст включил журналиста в реестр иностранных агентов.