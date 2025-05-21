В отношении супругов Невзоровых возбудили уголовные дела
По материалам проверки прокуратуры Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела в отношении журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и его супруги Лидии о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Они обвиняются по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По данной статье им может грозить до восьми лет лишения свободы.
В ходе проверки прокуратура установила, что Невзоровы размещали ссылки на своих страницах в мессенджере для сбора средств для достижения целей объединения, а также для перевода лично им.
19 марта Росфинмониторинг включил супругов Невзоровых в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. 2 июля 2024 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал их экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Суд также обратил в доход государства российское имущество супругов.
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.