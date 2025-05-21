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В отношении супругов Невзоровых возбудили уголовные дела

Ведомости

По материалам проверки прокуратуры Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела в отношении журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и его супруги Лидии о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По данной статье им может грозить до восьми лет лишения свободы.

В ходе проверки прокуратура установила, что Невзоровы размещали ссылки на своих страницах в мессенджере для сбора средств для достижения целей объединения, а также для перевода лично им.

19 марта Росфинмониторинг включил супругов Невзоровых в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. 2 июля 2024 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал их экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Суд также обратил в доход государства российское имущество супругов.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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