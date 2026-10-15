Медведев: поддержка ветеранов спецоперации будет приоритетом ЕР на десятилетия
Поддержка ветеранов спецоперации и их близких останется приоритетом «Единой России» (ЕР) на десятилетия вперед. Об этом заявил председатель партии и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений ЕР.
«Помощь и поддержка ветеранов спецоперации, их семей останется приоритетом работы на годы, давайте скажем по-честному, на десятилетия вперед, потому что так устроена наша страна», – подчеркнул зампред Совбеза.
2 августа стало известно, что партия «Единая Россия» продолжит работу над улучшением поддержки участников спецоперации. В планах ЕР – масштабировать уже начатые инициативы и продолжать законодательную работу. Получат развитие и региональные проекты, включая проект по трудоустройству.
15 июля фонд «Защитники Отечества» обсудил меры по улучшению социального сопровождения ветеранов спецоперации и их семей. Участники семинара в том числе познакомились с технологиями протезирования, средствами адаптации и методиками спортивной реабилитации для ветеранов.