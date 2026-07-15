Фонд «Защитники Отечества» обсудил меры по улучшению жизни ветеранов

По данным представителей фонда, на семинаре были затронуты такие вопросы, как трудоустройство ветеранов, их сопровождение и развитие социально-реабилитационных услуг. Отмечается, что участники встречи также познакомились с технологиями протезирования, средствами адаптации и методиками спортивной реабилитации для ветеранов.