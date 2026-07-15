Фонд «Защитники Отечества» обсудил меры по улучшению жизни ветеранов
Фонд «Защитники Отечества» совместно с представителями администрации президента, Минобороны, Минтруда, МВД, МЧС и других российских ведомств обсудили меры по улучшению социального сопровождения ветеранов спецоперации и их семей. Встреча прошла в реабилитационном центре им А.И. Мещерякова, сообщили организаторы.
По данным представителей фонда, на семинаре были затронуты такие вопросы, как трудоустройство ветеранов, их сопровождение и развитие социально-реабилитационных услуг. Отмечается, что участники встречи также познакомились с технологиями протезирования, средствами адаптации и методиками спортивной реабилитации для ветеранов.
Как подчеркнули в фонде, защитники уже получили от организации свыше 7000 технических средств реабилитации, в том числе спортивные протезы и автомобили с ручным управлением. Кроме того, фонд помогает ветеранам переоборудовать жилье с учетом индивидуальных потребностей.
«Центр имени Мещерякова – уникальный для страны. Здесь бойцы, потерявшие зрение или слух, заново обретают самостоятельность: учатся жить в новых условиях, получают профессию и возвращаются к активной жизни. За полтора года реабилитацию прошли 328 участников СВО со всей России, 45 из них уже трудоустроились», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
14 июля замгендиректора ВГТРК, военкор Евгений Поддубный заявил, что места памяти героев спецоперации должны стать частью городской среды. Он отметил, что за этим стоит очень важный общественный процесс, поэтому памятные объекты должны быть с людьми, в местах, где проходят их ежедневные маршруты.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому был расширен список категорий ветеранов боевых действий, получающих поддержку фонда «Защитники Отечества». В контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе спецоперации, но принявшие решение продолжить службу в ВС РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.